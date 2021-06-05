У Бельгії з наступного тижня частково послаблять карантин

"За минулі місяці ми пройшли довгий шлях. Нам вдалося перетворити небезпечну ситуацію в сприятливий прогноз на літо", - заявив він.

Так, з середи бари і ресторани будуть відкриті до 23:30ю однак відвідувачам доведеться дотримуватися правил соціального дистанціювання.

Крім того, жителі країни, які отримали обидві дози вакцини від коронавірусу будуть звільнені від тестування, коли вони повернуться з-за кордону.

При цьому люди, які будуть повертатися до Бельгії з країни в "червоній зоні" і не повністю вакциновані, повинні будуть пройти тестування після прибуття.