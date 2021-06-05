У Бельгії з наступного тижня частково послаблять карантин

Уряд Бельгії прийняв рішення почати ослаблення карантинних обмежень. Так, з 9 червня ресторанам і барам дозволять приймати відвідувачів в приміщенні.
Про це заявив прем'єр-міністр Бельгії Олександр де Кроо, передає Politico.
"За минулі місяці ми пройшли довгий шлях. Нам вдалося перетворити небезпечну ситуацію в сприятливий прогноз на літо", - заявив він.
Так, з середи бари і ресторани будуть відкриті до 23:30ю однак відвідувачам доведеться дотримуватися правил соціального дистанціювання.
Крім того, жителі країни, які отримали обидві дози вакцини від коронавірусу будуть звільнені від тестування, коли вони повернуться з-за кордону.
При цьому люди, які будуть повертатися до Бельгії з країни в "червоній зоні" і не повністю вакциновані, повинні будуть пройти тестування після прибуття.
Раніше повідомлялося, що влада Бельгії має намір скасувати майже всі карантинні обмеження, які діють в країні, до кінця червня.
Крім того, в кінці березні Брюссельський суд першої інстанції зобов'язав уряд Бельгії скасувати карантинні обмеження. Суд фактично заявив, що правова основа, на якій базуються рішення уряду, недійсна.