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Білоруська вакцина від COVID виявилася кандидатом. Що ще про неї відомо

Новость на русском → Мінськ, П'ятниця 07 травня 2021 16:59
Білоруська вакцина від COVID виявилася кандидатом. Що ще про неї відомо Фото: головний санітарний лікар Білорусі Олександр Тарасенко (gp by)
Автор: РБК-Україна

Білоруська вакцина від COVID на сьогодні є кандидатним варіантом. Говорити про її впровадження ще рано.

Про це розповів заступник міністра охорони здоров'я, головний державний санітарний лікар Білорусі Олександр Тарасенко, передає Onliner.

"В даний час нами отримано кандидатний варіант вакцини - так звана "вакцина в пробірці", - заявив він.

За його словами, білоруські вчені пішли шляхом створення вакцини класичного типу - вбитої цельновіріонної.

"Основною з її переваг є наявність у вакцині повного набору антигенів, необхідних для вироблення імунної відповіді. Це інактивована вакцина, в якій повністю відсутня загроза відновлення патогенних властивостей вірусу", - підкреслив Тарасенко.

Він також додав, що при необхідності можна буде змінювати склад білоруської вакцини в разі появи нових штамів.

"Далі перед нами стоять завдання з оцінки безпеки та ефективності отриманої вакцини в пробірці, а також з проведення доклінічних і клінічних випробувань отриманого препарату", - підсумував головний санлікар Білорусі.

Також повідомляється, що аналогом такої вакцини є тільки російський "Ковівак" - третій препарат з Росії.

Нагадаємо, раніше білоруський президент Олександр Лукашенко заявив, що Білорусь отримала власну вакцину від COVID-19. Він додав, що її не поспішають виводити на масове застосування.

Також повідомлялося, що в Білорусі готуються до початку видачі сертифікатів про вакцинацію від COVID для тих, хто планує виїзд за кордон.

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