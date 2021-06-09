Білий дім закупить 500 млн доз вакцини Pfizer для інших країн

Адміністрація президента Сполучених Штатів Джо Байдена закупить 500 мільйонів доз вакцини від коронавірусу компанії Pfizer, щоб пожертвувати іншим країнам. Таким чином, США активізують свої зусилля з вакцинації у світі.

Про це повідомляє видання The Washington Post з посиланням на джерела.

Президент Байден повинен оголосити про цей план на зустрічі G7 у Великобританії на цьому тижні на тлі зростаючих закликів до Сполучених Штатів та інших багатих країн відігравати більш істотну роль у збільшенні глобальних поставок вакцин.

Адміністрація Байдена раніше оголосила, що до кінця червня поділиться зі світом не менше 80 мільйонами доз вакцини.

Минулого тижня Білий дім детально описав плани щодо розподілу 25 мільйонів доз, з яких близько 19 мільйонів будуть передані компанії Covax, підтримуваної Всесвітньою організацією охорони здоров'я і займається розподілом доз вакцини по всьому світу. Приблизно 6 мільйонів доз будуть передані безпосередньо країнам, які переживають серйозні спалахи коронавірусу, в тому числі Індії.

Питання про те, як ліквідувати дефіцит вакцин і покласти край пандемії, як очікується, буде в центрі уваги на саміті Великої сімки на цьому тижні. Напередодні зустрічі багатих демократичних країн стратегія Байдена щодо розподілу вакцин піддалася ретельному вивченню - як всередині країни, так і за кордоном.

Розрив між "мають" і "не мають" вакцини величезний. Понад 50% жителів США і Великобританії отримали хоча б одну дозу вакцини, в той час, як в Африці таких людей менш як 2%.

До цього часу глобальні зусилля по усуненню цього розриву мають фрагментарний характер. Деякі багаті країни оголосили про плани пожертвувати надлишки доз і висловили підтримку ідеї збільшення глобальної пропозиції, але конкретні відомості про те, коли і як це зробити, відсутні.

Компанія COVAX має намір поставити 2 млрд доз до кінця року з метою вакцинації 20% населення нужденних країн, але вона може не досягти цієї відносно скромної мети.