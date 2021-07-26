Безпечно і необхідно: у МОЗ рекомендують вагітним COVID-вакцинацію

У Міністерстві охорони здоров'я рекомендують вагітним українкам вакцинуватися від COVID . На сьогодні така вакцинація є безпечною та необхідною.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Центру громадського здоров'я.

"Вакцинація від COVID-19 для вагітних безпечна і необхідна. Клінічні дослідження підтверджують, що у вакцинованих вагітних не було виявлено жодних негативних наслідків щеплення від COVID-19", - йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що вакцина не шкодить здоров'ю матері і дитини. У той час як COVID-19 є небезпечною хворобою для вагітних, оскільки може призвести до передчасних пологів або переривання вагітності.