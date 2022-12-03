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Около 90% населения мира имеют иммунитет к COVID-19, - ВОЗ

Фото: гендиректор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

В мире по крайней мере 90% населения имеют определенный иммунитет к коронавирусу. Но "снижение бдительности" к болезни провоцирует появление нового варианта COVID.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление гендиректора ВОЗ Тедроса Аданом Гебрейесуса.

"По оценкам ВОЗ, по крайней мере 90 процентов населения мира сейчас имеет определенную форму иммунитета к вирусу SARS-CoV-2 либо из-за предыдущей инфекции, либо из-за вакцинации", - Гебрейесус.

Впрочем, по его словам, снижение бдительности "оставляет дверь открытой" для появления нового варианта, который, "вероятно, распространится и вытеснит вариант "Омикрон", который сейчас доминирует".

"Уязвимые места в эпиднадзоре, тестировании, секвенировании и вакцинации продолжают создавать идеальные условия для появления тревожного нового варианта, который потенциально может повлечь за собой значительную смертность", - подчеркнул Гебрейесус.

В настоящее время в мире сейчас зафиксировано 640 миллионов инфицированных, а 6,6 млн человек умерли от коронавируса. Однако, по данным ВОЗ, данные не являются полными, и реальное количество заражений и смертей может быть гораздо больше.

Напомним, в последнее время в Китае регистрируют рекордные случаи COVID-заражений. Там недавно было зафиксировано 31656 инфицированных за сутки, что стало новым историческим рекордом в стране.

Впрочем, во Всемирной организации здравоохранения заявили, что еженедельное количество смертей от COVID-19 уменьшилось на 90%, считая с начала года.

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