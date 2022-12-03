Близько 90% населення світу мають імунітет до COVID-19, - ВООЗ

"За оцінками ВООЗ, принаймні 90 відсотків населення світу зараз має певну форму імунітету до вірусу SARS-CoV-2 чи то через попередню інфекцію, чи через вакцинацію", - Гебрейєсус.

Втім, за його словами, зниження пильності, "залишає двері відчиненими" для появи нового варіанту, який, "ймовірно, пошириться і витіснить варіант "Омікрон", який зараз домінує".

"Вразливі місця в епіднагляді, тестуванні, секвенуванні та вакцинації продовжують створювати ідеальні умови для появи тривожного нового варіанту, який потенційно може спричинити значну смертність", - підкреслив Гебрейєсус.

Наразі ж загалом у світі зараз зафіксовано 640 мільйонів інфікованих, а 6,6 млн людей померли від коронавірусу. Однак, за даними ВООЗ, дані не є повними, і реальна кількість заражень і смертей може бути набагато більшою.

Нагадаємо, останнім часом у Китаї реєструють рекордні випадки COVID-заражень. Там нещодавно було зафіксовано 31656 інфікованих за добу, що стало новим історичним рекордом у країні.

Втім, у Всесвітній організації охорони здоров'я заявили, що щотижнева кількість смертей від COVID-19 зменшилась на 90%, рахуючи від початку року.

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