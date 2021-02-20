Блокпости, мобільний госпіталь і "червона зона": на Прикарпатті спалах COVID

На Прикарпатті встановлюють карантинні блокпости

Місцева комісія ТЕБ та НС прийняла рішення про введення особливого режиму в'їзду/виїзду з окремих населених пунктів області. Зокрема, в рамках боротьби з коронавірусом на в'їздах і виїздах з населених пунктів встановлять карантинні пости. Всього буде 16 таких пунктів, п'ять з них - цілодобові.

Крім того, в регіоні в посиленому режимі працюють сили МВС.

В Івано-Франківську розгортають мобільний госпіталь

Через спалах коронавірусу в Івано-Франківській області та заповнювання лікарень було прийнято рішення розмістити в регіоні мобільний госпіталь. Такий госпіталь в Україні розгортають вперше. Він буде розміщений на території Богородчанської центральної районної лікарні для надання медичної допомоги хворими COVID-19. На даний момент триває його установка.

Госпіталь складається з декількох модулів і має 120 ліжко-місць, укомплектований необхідним медичним обладнанням.

Івано-Франківська область потрапляє в "червону зону"

Як повідомив головний санітарний лікар Віктор Ляшко, на даний момент ситуація з коронавірусом критична в трьох областях: Чернівецькій, Закарпатській та Івано-Франківській. Разом з тим, карантин посилили на даний момент тільки в одній. Так, з 22 лютого Івано-Франківська область вводить обмеження, які відповідають "червоній зоні" карантину. Зокрема, в регіоні закривають заклади громадського харчування.

Також обмеження стосуються і гірськолижних курортів. Наприклад, в Буковелі продовжать працювати підйомники, але при цьому робота кафе і ресторанів буде під забороною.

Коронавірус в Івано-Франківській області: статистика

Станом на 20 лютого, за добу в Івано-Франківській області зафіксували 738 випадків коронавірусу. Цей показник найвищий серед усіх регіонів. Всього ж за час пандемії на Прикарпатті зафіксовано 58 790 випадків коронавірусу.