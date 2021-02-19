Новий карантин і очікування вакцинації. Як Україна протистоїть коронавірусу

В рамках боротьби з коронавірусом в Україні з 24 лютого вводять адаптивний карантин з розподілом на кольорові зони. Ще одним заходом боротьби з пандемією є вакцинація, старт якої в Україні очікується на цьому тижні.

Карантин в Україні

На черговому засіданні Кабміну 17 лютого було прийнято рішення про продовження карантину в Україні до 30 квітня (попередній термін збігає 28 лютого), а також про повернення до адаптивної моделі з розподілом на чотири зони. Згідно з новим поділом, вже з 24 лютого вся країна перейде в "жовту зону" карантину. Тоді як зараз Україна знаходиться в "помаранчевій зоні", згідно з принципами поділу, що діяли в минулому році.

Обмеження "жовтої зони" практично збігаються з тими, які діють зараз. Однак, є і кілька послаблень, одне з них - допуск глядачів на футбольні матчі - почало діяти з 18 лютого. Вчора в Києві на НСК "Олімпійський" відбувся матч, на який, вперше за довгий час, пустили глядачів. Але є правило - заповненість трибун не більше 50%.

Крім того, з 24 лютого кафе і ресторанам дозволять працювати до півночі, тоді як зараз вони працюють до 23:00.

У разі погіршення ситуації, регіон буде переведений в "помаранчеву зону", яка не передбачає посилення карантину, але сигналізує про ризик потрапляння в "червону зону" з більш сильними обмеженнями. Передбачена також і "зелена зона", яка практично без обмежень, але поки не відомо, коли і який регіон зможе туди потрапити.

Крім того, на заході України, зокрема, в Івано-Франківській області, карантин буде посилений вже з 22 лютого. Це пов'язано зі спалахом коронавірусу в регіоні. Через заповненість лікарень в Івано-Франківську розгортають тимчасовий госпіталь. Це в Україні вперше. Також місцева влада прийняла рішення про закриття закладів громадського харчування на територіях гірськолижних курортів. Зокрема, мова йде про Буковель.

Вакцинація в Україні

Старт кампанії COVID-вакцинації анонсувався на 15 лютого. Однак, в зазначений термін вакцина не надійшла в Україну ні за програмою COVAX (вакцина Pfizer), ні за укладеними договорами з постачальниками (AstraZeneca).

Разом з тим, в уряді запевняють, що імунізація населення почнеться в лютому і вакцина буде в Україні в найближчі дні. При цьому, точної дати все ще немає. У Кабміні прогнозують, що вакцина AstraZeneca буде в Україні вже на цьому тижні або ж на початку наступного. А ось Pfizer може надійти в Україну як в лютому, так і на початку березня.

Як заявляли в Міністерстві охорони здоров'я, вакцинація в Україні буде проводитися безкоштовно, безпечною вакциною, а прищеплювати почнуть наступного дня після надходження препарату в країну. Сам же глава МОЗ Максим Степанов вчора пізно ввечері вирушив до Індії для продовження переговорів про нові постачання вакцини. Він також має намір проконтролювати відвантаження першої партії препарату для України.