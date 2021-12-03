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Після хвороб серця та онкології. COVID посів третє місце в списку причин смерті

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Україна, П'ятниця 03 грудня 2021 08:51
Після хвороб серця та онкології. COVID посів третє місце в списку причин смерті Фото: COVID посів третє місце в списку причин смерті (УНІАН)
Автор: Марія Кучерявець

В Україні коронавірус посідає третє місце серед причин смертності. Він займає позиції після серцево-судинних і онкологічних захворювань.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Національної академії наук України.

"У структурі причин смерті COVID-19 посідає третє місце після серцево-судинних і онкологічних захворювань", - йдеться в повідомленні.

У НАН зазначають, що враховувати те, що під час пандемії люди помирають і з інших причин, бо лікарні не можуть надати своєчасну допомогу, а пацієнти не можуть дістатися до медичних пунктів.

"На скорочення українського населення впливає і пандемія, хоча остаточні оцінки можна буде дати лише по її завершенні. Ми зараз перебуваємо всередині процесу, але цифри вже свідчать про те, що пандемія робить свій внесок у смертність", - пояснюють у НАН.

Нагадаємо, наприкінці листопада Національна академія наук України заявила, що пік смертності від COVID-19 вже пройдено.

Додамо, за прогнозами ООН, населення України скорочується одним із найшвидших у світі темпів. До 2050 року воно зменшиться до 35 млн.

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