Після хвороб серця та онкології. COVID посів третє місце в списку причин смерті

"У структурі причин смерті COVID-19 посідає третє місце після серцево-судинних і онкологічних захворювань", - йдеться в повідомленні.

У НАН зазначають, що враховувати те, що під час пандемії люди помирають і з інших причин, бо лікарні не можуть надати своєчасну допомогу, а пацієнти не можуть дістатися до медичних пунктів.

"На скорочення українського населення впливає і пандемія, хоча остаточні оцінки можна буде дати лише по її завершенні. Ми зараз перебуваємо всередині процесу, але цифри вже свідчать про те, що пандемія робить свій внесок у смертність", - пояснюють у НАН.