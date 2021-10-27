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Лікарні в Рівному практично заповнені. COVID-хворих відправляють в область

Автор: Дмитрий Кузнецов

У Рівному COVID-лікарні практично повністю заповнені. Хворих коронавірусом доставлятимуть до медзакладів області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Рівненської обласної державної адміністрації.

"Найвищий рівень захворюваності в Рівненському районі. Хворих з Рівного доставлятимуть також до лікарні Клеваня", - зазначили в ОДА.

Завантаженість в обласних лікарнях становить 76%, зайнято 52% кисневих точок. Для лікування COVID-хворих оперативно додані ліжка в трьох лікарнях - Корці, Радивилові, Млинові.

Ще дві лікарні-Володимирці та обласному госпіталі ветеранів війни – чекають узгодження з МОЗ.

"Адже міські лікарні зайняті. Також вже залучаємо Володимирецьку лікарню", - сказала в ході брифінгу координатор вакцинації в Рівненській області Олена Гандзюк.

Нагадавши, "Дельта" - штам в Україні став домінуючим серед нових COVID-випадків.

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Рівненська областьКоронавірус