Лікарні в Рівному практично заповнені. COVID-хворих відправляють в область

"Найвищий рівень захворюваності в Рівненському районі. Хворих з Рівного доставлятимуть також до лікарні Клеваня", - зазначили в ОДА.

Завантаженість в обласних лікарнях становить 76%, зайнято 52% кисневих точок. Для лікування COVID-хворих оперативно додані ліжка в трьох лікарнях - Корці, Радивилові, Млинові.

Ще дві лікарні-Володимирці та обласному госпіталі ветеранів війни – чекають узгодження з МОЗ.

"Адже міські лікарні зайняті. Також вже залучаємо Володимирецьку лікарню", - сказала в ході брифінгу координатор вакцинації в Рівненській області Олена Гандзюк.