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Больницы в Ровно практически заполнены. COVID-больных отправляют в область

Автор: Дмитрий Кузнецов

В Ровно COVID-больницы практически полностью заполнены. Больных коронавирусом будут доставлять в медучреждения области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Ровенской областной государственной администрации.

"Самый высокий уровень заболеваемости в Ровенском районе. Больных из Ровно будут доставлять также в больницу Клеваня", - отметили в ОГА.

Загруженность в областных больницах составляет 76%, занято 52% кислородных точек. Для лечения COVID-больных оперативно добавлены койки в трех больницах - Корце, Радивилове, Млинове.

Еще две больницы - Владимирцы и областном госпитале ветеранов войны – ждут согласования с Минздравом.

"Ведь городские больницы заняты. Также уже привлекаем Владимирецкую больницу", - сказала в ходе брифинга координатор вакцинации в Ровенской области Елена Гандзюк.

Напомним, "Дельта"-штамм в Украине стал доминирующим среди новых COVID-случаев.

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Ровенская областьКоронавирус