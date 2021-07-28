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Більше, ніж планувалося: Литва передасть Україні понад 130 тисяч доз вакцини AstraZeneca

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Середа 28 липня 2021 15:49
Більше, ніж планувалося: Литва передасть Україні понад 130 тисяч доз вакцини AstraZeneca Фото: Литва передасть Україні понад 130 тисяч доз вакцини AstraZeneca (pixabay.com)
Автор: РБК-Україна

Уряд Литви прийняв рішення передати Україні 131 тисячу доз вакцини від коронавірусу AstraZeneca. Це на 31 тисячу доз більше, ніж планувалося спочатку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Klaipeda.

Міністр охорони здоров'я Литви Арунас Дулкіс сьогодні на засіданні уряду заявив, що вакцина буде доставлена в Україну найближчим часом.

Нагадаємо, в середині травня стало відомо, що Литва передасть Україні 100 тисяч доз вакцини.

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