Більше, ніж планувалося: Литва передасть Україні понад 130 тисяч доз вакцини AstraZeneca
Фото: Литва передасть Україні понад 130 тисяч доз вакцини AstraZeneca (pixabay.com)
Уряд Литви прийняв рішення передати Україні 131 тисячу доз вакцини від коронавірусу AstraZeneca. Це на 31 тисячу доз більше, ніж планувалося спочатку.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Klaipeda.
Міністр охорони здоров'я Литви Арунас Дулкіс сьогодні на засіданні уряду заявив, що вакцина буде доставлена в Україну найближчим часом.
Нагадаємо, в середині травня стало відомо, що Литва передасть Україні 100 тисяч доз вакцини.