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Литва надасть Україні 100 тисяч доз вакцин від COVID

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Вільнюс, П'ятниця 14 травня 2021 13:16
Литва надасть Україні 100 тисяч доз вакцин від COVID Фото: Литва закликає європейських партнерів допомогти країнам з вакцинами (РБК-Україна / Віталій Носач)
Автор: Ігор Литвиненко

Уряд Литви погодило виділення 200 тисяч доз вакцин від коронавірусу країнам Східного партнерства. Україна отримає від партнера половину - 100 тисяч доз.

Про це в Twitter заявив міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс.

Також вакцини будуть надані Грузії (15 тисяч доз) та Молдові (11 тисяч доз).

"Уряд Литви тільки що підтвердило 200 тисяч вакцин для країн Східного партнерства. Невеликий крок від Литви, сподіваюся, наші партнери в Європі приєднаються в солідарності з багатьма іншими", - написав Ландсбергіс.

Нагадаємо, раніше в Міністерстві охорони здоров'я повідомляли, що поставки вакцини від коронавірусу американської компанії Pfizer за контрактом на 20 млн доз очікується до кінця травня. Перша партія буде складатися з 500 тисяч доз.

Також міністр охорони здоров'я Максим Степанов повідомляв, що середня вартість однієї дози вакцини, яку придбала Україна, становить 7,52 долара.

Відзначимо, за минулу добу в Україні зробили 17 057 щеплень від коронавірусу першою дозою, а також 4530 - другою дозою. При цьому в МОЗ відзначали, що в Україні майже закінчилася вакцина AstraZeneca, призначена для першого щеплення від COVID-19.

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