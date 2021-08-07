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У Британії COVID-19 перекинувся на військових: депутати заявили про загрозу нацбезпеці

Автор: Наталья Скороход

В Великобританія зростає захворюваність коронавірусом в Збройних силах. Депутати вважають, що така ситуація являє собою загрозу національній безпеці країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.

За даними Міністерства оборони, за два тижні до 23 липня число випадків COVID-19 серед військових збільшилася на 1474 - це найвищий показник у 2021 році.

Зараз в Збройних силах зареєстровано 11 890 випадків з 280 000 військовослужбовців.

Всепартійна парламентська група з коронавірусу попереджає, що уряду необхідно вжити термінових заходів для вакцинації військових і захисту їх від коронавірусу.

Депутати запевняють, що збільшення випадків захворюваності у військах становить загрозу для національної безпеки.

Депутати заявили, що офіційні дані говорять про те, що чверть військових не були вакциновані від коронавірусу станом на 5 липня. В уряді ж запевняють, що 79% службовців збройних сил вже пройшли вакцинацію.

Нагадаємо, що Великобританія готова вакцинувати від коронавірусу підлітків з 16 років. Влада чекає схвалення від комітету з вакцин.

Раніше повідомлялося, що в США фіксують збільшення госпіталізацій через коронавірус.

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Коронавірус