UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

В Британии COVID-19 перекинулся на военных: депутаты заявили об угрозе нацбезопасности

Автор: Наталья Скороход

В Великобритании растет заболеваемость коронавирусом в Вооруженных силах. Депутаты считают, что такая ситуация представляет собой угрозу национальной безопасности страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.

По данным Министерства обороны, за две недели до 23 июля число случаев COVID-19 среди военных увеличилось на 1474 - это самый высокий показатель в 2021 году.

В настоящее время в вооруженных силах зарегистрировано 11 890 случаев из 280 000 военнослужащих.

Всепартийная парламентская группа по коронавирусу предупреждает, что правительству необходимо принять срочные меры для вакцинации военных и защиты их от коронавируса.

Депутаты уверяют, что увеличение случаев заболеваемости в войсках представляет угрозу для национальной безопасности.

Депутаты заявили, что официальные данные говорят о том, что четверть военных не были вакцинированы от коронавируса по состоянию на 5 июля. В правительстве же уверяют, что 79% служащих вооруженных сил уже прошли вакцинацию.

Напомним, что Великобритания готова вакцинировать от коронавируса подростков с 16 лет. Власти дожидаются одобрения от комитета по вакцинам.

Ранее сообщалось, что в США фиксируют увеличение госпитализаций из-за коронавируса.

Читайте РБК-Украина в Google News
Коронавирус