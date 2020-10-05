У Британії від коронавируса вакцинують менше половини населення країни

Вакцину від коронавірусу отримає менше половини жителів Великої Британії. Вакцинація осіб віком до 18 років проводитися не буде.

Про це заявила глава цільової робочої групи британського уряду з вакцин Кейт Бінгем, повідомляє Financial Times.

Влада розраховує прищепити 30 млн жителів Британії, населення якої становить близько 67 млн ​​чоловік.

"Люди продовжують говорити про "час, коли вакцинують все населення", однак тут є помилка. Вакцинація осіб віком до 18 років проводитися не буде. Це вакцина тільки для дорослих, переважно людей старше 50 років, представників особливо вразливих категорій, співробітників системи охорони здоров'я і будинків по догляду за людьми похилого віку та інвалідами", - сказала Бінгем.

За її словами, введення вакцини молодим здоровим людям може принести більше шкоди, ніж користі.

"Введення вакцини здоровим молодим людям, серед яких ризик розвитку важких форм хвороби низький, може виявитися контрпродуктивним і принести більше шкоди, ніж користі", - зазначила Бінгем.

Вона також зазначила, що вакцинувати більше людей може бути доцільно, якщо ефективність препарату буде близька до 95%, однак підкреслила, що це малоймовірно.

Нагадаємо, за даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, у світі 8 компаній знаходяться на фінальній стадії розробки вакцини від коронавірусу.

До кінця наступного року в рамках програми міжнародного співробітництва, створеної під егідою ВООЗ, планується виготовити як мінімум 2 мільярди доз вакцини від коронавірусу.

Зазначимо, що ВООЗ не виключає, що жертвами COVID-19 стануть 2 млн осіб.