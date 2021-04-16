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В Британії виявили "індійський" штам коронавірусу

Автор: РБК-Україна

У Великобританії виявили новий штам коронавірусу з подвійною мутацією, який вперше виявили в Індії. На сьогодні відомо про понад 70 випадків зараження новим штамом.

Про це повідомляє Sky News.

Наголошується, що новий штам коронавірусу виявили у 77 жителів Сполученого Королівства. Зокрема, 73 жителів Англії і ще чотири - Шотландії.

На цей час новий варіант коронавірусу викликає заклопотаність через особливості двох мутацій в шиповиму білку, об'єднаному в одному і тому ж вірус. Експерти побоюються, що "індійський" штам коронавірусу може бути більш заразним або менш сприйнятливим до вакцин.

"Ці дві мутації, які працюють разом, можуть бути набагато більш проблематичними, ніж "південноафриканські" і "бразильські" варіанти, у яких є тільки одна мутація втечі", - заявив професор медицини Університету Східної Англії Пол Хантер.

Нагадаємо, на початку квітня в Індії виявили новий штам коронавірусу. Цей варіант назвали "подвійний мутант", тому що він несе в собі дві мутації вірусу, які допомагають йому прикріплюватися до клітин.

Крім того, у Румунії знайшли мутацію "британського" штаму коронавірусу. Вважається, що він може знизити ефективність вакцин.

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