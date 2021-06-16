У Британії заявили про зниження COVID-смертності від коктейлю з антитіл

Було встановлено, що терапія антитілами знизила на одну п'яту смертність протягом 28 днів у людей, які потрапили до лікарні з COVID-19. Результат показав на шість смертей менше на кожні 100 таких пацієнтів, які отримували терапію, зазначають дослідники.

Терапія REGEN-COV отримала дозвіл на екстрене використання для людей із легким та середнім ступенем тяжкості COVID-19 у США, але результати дослідження Великої Британії щодо відновлення дають найбільш чіткі докази її ефективності серед госпіталізованих пацієнтів.

При цьому не було помітного впливу на лікування у тих, у кого антитіла виробились природним шляхом.

"Люди були дуже, дуже скептичні, що будь-яке лікування проти цього конкретного вірусу спрацює до того часу, коли люди потраплять до лікарні. Якщо ви не маєте власних антитіл, вам справді було б корисно отримати їх", - сказав Мартін Лендрей, головний дослідник тестування терапії.