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У Британії заявили про зниження COVID-смертності від коктейлю з антитіл

Автор: Андрій Василюк

Велике британське дослідження показало, що коктейль із антитілами до COVID-19, розроблений компаніями Regeneron і Roche, зменшив смертність серед госпіталізованих пацієнтів, чия власна імунна система не змогла дати відповіді. За пацієнтами спостерігали протягом 28 днів.

Про це повідомляє Reuters.

Було встановлено, що терапія антитілами знизила на одну п'яту смертність протягом 28 днів у людей, які потрапили до лікарні з COVID-19. Результат показав на шість смертей менше на кожні 100 таких пацієнтів, які отримували терапію, зазначають дослідники.

Терапія REGEN-COV отримала дозвіл на екстрене використання для людей із легким та середнім ступенем тяжкості COVID-19 у США, але результати дослідження Великої Британії щодо відновлення дають найбільш чіткі докази її ефективності серед госпіталізованих пацієнтів.

При цьому не було помітного впливу на лікування у тих, у кого антитіла виробились природним шляхом.

"Люди були дуже, дуже скептичні, що будь-яке лікування проти цього конкретного вірусу спрацює до того часу, коли люди потраплять до лікарні. Якщо ви не маєте власних антитіл, вам справді було б корисно отримати їх", - сказав Мартін Лендрей, головний дослідник тестування терапії.

В травні Центральна організація з контролю стандартів лікарських засобів (CDSCO) Індії дозволила екстрене використання коктейлю з антитіл компаній Roche Pharma і Regeneron для лікування хворих коронавірусом. Цим препаратом восени 2020-го лікували екс-президента США Дональда Трампа.

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