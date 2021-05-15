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Британія сполошилася через "індійський" коронавірус: перерву між дозами вакцин скоротили

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Великобританія, Субота 15 травня 2021 04:20
Британія сполошилася через "індійський" коронавірус: перерву між дозами вакцин скоротили Фото: у Великобританії стало більше випадків "індійського" штаму (GettyImages)
Автор: Наталья Скороход

У Великобританії побоюються "індійського" штаму коронавірусу. Там вирішили скоротити перерву між дозами вакцинації, щоб постраждало якомога менше людей.

Про це повідомляє Sky News.

Згідно з даними, опублікованими урядом, у Великобританії чотири людини померли від штаму вірусу B. 1.617.2, який тепер позначений як "варіант, що викликає занепокоєння". Всі смерті сталися в період з 5 по 12 травня.

Разом з тим британцям повідомляють, що новий варіант коронавірусу не обов'язково є більш смертоносним і рівень ризику смертності залишається низьким - так показують дані.

Проте в країні вирішили скоротити час між дозами вакцини для людей старше 50 років і клінічно вразливих. Тепер другу дозу від коронавірусу ці люди будуть отримувати через 8 тижнів, хоча раніше перерва могла становити 12 тижнів.

"Це сталося на тлі побоювань з приводу індійського варіанту коронавірусу", - йдеться в повідомленні.

Індійський варіант коронавірусу у Великобританії був виявлений недавно, але кількість випадків різко зросла. Станом на 12 травня в країні зафіксували понад 1300 випадків цього варіанту вірусу, хоча два тижні тому в країні фіксували тільки 202 випадки.

Нагадаємо, у Білорусі виявили власний штам коронавірусу. Він схожий на індійський.

Раніше повідомлялося, що справитися з "індійським" штамом коронавірусу можуть вакцини Pfizer і Moderna. Так заявили в ЕМА.

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