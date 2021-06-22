Британія зафіксувала найбільшу з лютого кількість нових випадків COVID

За минулу добу зафіксовано також 27 смертей від коронавірусу.

В понеділок повідомлялося про 10 633 нових випадків захворювання та 5 летальних випадків.

За добу ще 21 080 людей отримали свою першу дозу вакцини проти коронавірусу, тоді як 39 325 людей отримали другу дозу. Загальна кількість перших доз сягнула 43 148 843, а людей, які повністю вакциновані, - 31 489 240.

Дані про вакцинацію в понеділок включають лише ті, що відбулися в Шотландії, Уельсі та Північній Ірландії. Це обумовлено помилкою ІТ-служб Англії, зазначило Міністерство охорони здоров'я Британії.

Кількість випадків COVID, про які повідомлялося у вівторок, є найвищою з 19 лютого - коли було зафіксовано 12 027 нових інфекцій.

Щоденні показники смертності у вівторок також є найвищими з 12 квітня - коли було зареєстровано 30 смертей.