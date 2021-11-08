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Британців закликають поспішити з бустерами, щоб уникнути різдвяних обмежень

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Великобританія, Понеділок 08 листопада 2021 03:10
Британців закликають поспішити з бустерами, щоб уникнути різдвяних обмежень Фото: жителів Великобританії закликають поспішити з бустерами до Різдва (GettyImages)
Автор: Наталья Скороход

Великобританія закликає своїх літніх і вразливих громадян якнайшвидше отримати бустерні дози вакцини від коронавірусу. Це необхідно для того, щоб уникнути обмежень на Різдво.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.

Міністр охорони здоров'я Великобританії Саджид Джавід заявив, що настійно закликає всіх, хто має право на бустерну ін'єкцію, скоріше прийняти цю пропозицію.

"Я настійно закликаю всіх, хто має право на ревакцинацію COVID-19 або вакцину проти грипу, якнайшвидше прийняти цю пропозицію", - сказав він.

Він також закликав усіх, хто не має право на бустерні дози, допомогти з цим питанням своїм літнім родичам.

"Для тих, хто ще не має права, будь ласка, допоможіть своїм батькам, бабусям і дідусям або вразливим близьким отримати уколи - це може врятувати їхнє життя", - сказав міністр.

За його словами, активна участь у вакцинації британців допоможе країні не тільки уникнути карантинних обмежень на Різдво, а й пережити цю зиму.

"Якщо ми всі зберемося разом і зіграємо свою роль, ми зможемо пережити цю непросту зиму, уникнути повернення до обмежень і насолодитися Різдвом", - закликав міністр британців.

Зазначимо, що станом на суботу у Великій Британії вже 10 062 704 людини отримали бустерні дози від коронавірусу. Крім того, 45 836 791 особа вакцинована повністю і 50 234 416 отримали один укол.

Нагадаємо, що в Англії планують ввести обов'язкову вакцинацію для медиків. Нова вимога набуде чинності наступного року.

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