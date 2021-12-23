Що буде з епідемією COVID на початку 2022 року: прогноз експертів

Так, у Київській школі економіки припускають, що нове зростання хворих коронавірусом може розпочатися вже із січня наступного року.

Для таких прогнозів експерти мають три причини

Перша причина

Сезонність виступає першою причиною, адже минулого року спалах COVID-19 збігся з періодом зростання ГРВІ та грипоподібних інфекцій, який традиційно починається у січні. Торік на різдвяні свята трохи змістив старт епідемічного сезону на лютий.

За прогнозом аналітиків Українського центру охорони здоров'я (UHC) на чолі з Павлом Ковтонюком, весняна хвиля почнеться раніше, ніж минулого року, тому що уряд, ймовірно, не запроваджуватиме "карантин зимових канікул" або інші обмеження.

"Зростання нових випадків почнеться вже після новорічних свят, а пікові місяці пандемії припадуть на кінець лютого-березень 2022 року" ", - йдеться у прогнозі.

Друга причина

Другим фактором є рекордне плато захворюваності, яке зараз вийшла Європа. Після короткої стабілізації "Дельта"-хвилі у багатьох країнах континенту знову пішов сплеск заражень.

Так, відповідно до графіків, крива епідемії в Україні, як правило, йшла за європейським спалахом з відстрочкою в кілька тижнів.

Так було з "Дельта"-хвильою - у нас вона почалася пізніше, ніж у Західній та Центральній частині континенту. Цілком імовірно, що незабаром цей наплив у Європі може докотитися і до нас, зважаючи на динаміку всіх попередніх хвиль.

Третя причина

Третя та, ймовірно, найголовніша причина - це циркуляція штаму "Омікрон", який вже виявили в Україні 18 грудня.

"Згідно з оцінками темпів поширення штаму "Омікрон" та за даними про його поширеність у країнах Європи, Україна може відчути його вплив на епідемічну динаміку вже на початку січня 2022 року", - вказує у своєму прогнозі НАН