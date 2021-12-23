Що буде з епідемією COVID на початку 2022 року: прогноз експертів

Керівник Центру економіки охорони здоров'я KSE Юрій Ганіченко прогнозує, що Україна увійде у наступний рік навіть із меншим рівнем COVID-захворюваності, ніж це було на стику 2020-2021 років. Проте загроза повторного сплеску, як і раніше, досить висока.
Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "Новий виклик. Що буде з епідемією "ковіду" в Україні через штам "Омікрон".
Так, у Київській школі економіки припускають, що нове зростання хворих коронавірусом може розпочатися вже із січня наступного року.
Перша причина
Сезонність виступає першою причиною, адже минулого року спалах COVID-19 збігся з періодом зростання ГРВІ та грипоподібних інфекцій, який традиційно починається у січні. Торік на різдвяні свята трохи змістив старт епідемічного сезону на лютий.
За прогнозом аналітиків Українського центру охорони здоров'я (UHC) на чолі з Павлом Ковтонюком, весняна хвиля почнеться раніше, ніж минулого року, тому що уряд, ймовірно, не запроваджуватиме "карантин зимових канікул" або інші обмеження.
"Зростання нових випадків почнеться вже після новорічних свят, а пікові місяці пандемії припадуть на кінець лютого-березень 2022 року" ", - йдеться у прогнозі.
Друга причина
Другим фактором є рекордне плато захворюваності, яке зараз вийшла Європа. Після короткої стабілізації "Дельта"-хвилі у багатьох країнах континенту знову пішов сплеск заражень.
Так, відповідно до графіків, крива епідемії в Україні, як правило, йшла за європейським спалахом з відстрочкою в кілька тижнів.
Так було з "Дельта"-хвильою - у нас вона почалася пізніше, ніж у Західній та Центральній частині континенту. Цілком імовірно, що незабаром цей наплив у Європі може докотитися і до нас, зважаючи на динаміку всіх попередніх хвиль.
Третя причина
Третя та, ймовірно, найголовніша причина - це циркуляція штаму "Омікрон", який вже виявили в Україні 18 грудня.
"Згідно з оцінками темпів поширення штаму "Омікрон" та за даними про його поширеність у країнах Європи, Україна може відчути його вплив на епідемічну динаміку вже на початку січня 2022 року", - вказує у своєму прогнозі НАН
Нагадаємо, в Міністерстві охорони здоров'я розповіли, чи збираються посилювати карантин на новорічні та різдвяні свята через штам "Омікрон".
Також стало відомо, коли всі регіони України вийдуть із "червоної" зони карантину.