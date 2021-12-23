Чи буде посилення карантину на Новий рік: відповідь МОЗ

У Міністерстві охорони здоров'я розповіли, чи збираються посилювати карантин на новорічні та різдвяні свята через штам "Омікрон". Наразі введення додаткових обмежень не планується.

Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "Новий виклик. Що буде з епідемією "ковіду" в Україні через штам "Омікрон".