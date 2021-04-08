Чи буде продовжено локдаун у Києві до 10 травня: відповідь Кличка

Зокрема, його попросили підтвердити або спростувати інформацію деяких ЗМІ про те, що нібито готується рішення про продовження локдауна до 10 травня.

"Я дуже здивований такою інформацією. Рішення про продовження карантинних обмежень приймає не міський голова, а комісія ТЕБ та НС, таких засідань не було, інформація поширюється з невідомих джерел", - зазначив Кличко.

У той же час він підкреслив, що локдаун можуть продовжити.

"Але будемо виходити з цифр захворюваності. І якщо у нас буде тривати хвиля захворювань, то я не виключаю, що це може статися. Зараз четвертий день обмежень, наступного тижня ми будемо бачити динаміку. Якщо динаміка не знизиться, я не виключаю ... Якщо знизиться , то обмеження будуть, як і планувалося, до 16 числа ", - додав мер.