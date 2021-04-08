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Чи буде продовжено локдаун у Києві до 10 травня: відповідь Кличка

Автор: РБК-Україна

Локдаун в Києві діє до 16 квітня, поки немає рішення про його продовження до 10 травня. Але місцева влада буде виходити з динаміки захворюваності на COVID.

Про це в ефірі "Україна 24" заявив мер Києва Віталій Кличко.

Зокрема, його попросили підтвердити або спростувати інформацію деяких ЗМІ про те, що нібито готується рішення про продовження локдауна до 10 травня.

"Я дуже здивований такою інформацією. Рішення про продовження карантинних обмежень приймає не міський голова, а комісія ТЕБ та НС, таких засідань не було, інформація поширюється з невідомих джерел", - зазначив Кличко.

У той же час він підкреслив, що локдаун можуть продовжити.

"Але будемо виходити з цифр захворюваності. І якщо у нас буде тривати хвиля захворювань, то я не виключаю, що це може статися. Зараз четвертий день обмежень, наступного тижня ми будемо бачити динаміку. Якщо динаміка не знизиться, я не виключаю ... Якщо знизиться , то обмеження будуть, як і планувалося, до 16 числа ", - додав мер.

Нагадаємо, раніше лікар-епідеміолог Людмила Мухарська в коментарі РБК-Україна заявила, що для стабілізації ситуації з захворюваністю на COVID в Києві необхідно до чотирьох тижнів. І це за умови, що будуть дотримуватися всіх заходів карантину.

РБК-Україна докладно писало про те, що і як працює під час локдауна в Києві.

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Новини України Віталий КличкоКиївЛокдаун
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