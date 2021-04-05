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Локдаун в Києві: що і як працює під час жорсткого карантину

Новость на русском → Київ, Понеділок 05 квітня 2021 13:14
Локдаун в Києві: що і як працює під час жорсткого карантину Фото: карантин у Києві (РБК-Україна)
Автор: Ирина Гамерская

Локдаун у Києві через складну ситуацію з коронавірусом триватиме щонайменше до 16 квітня. На цей період у місті введено жорсткі обмеження, проте є сфери, яких не торкнулися суворі заборони.

Рішення про те, як столиця житиме на період локдауну прийняла міська комісія з ТЕБ та НС.

Так, на період жорсткого локдауну допускається:

  • проведення релігійними організаціями богослужінь, але за умови, що на одну особу виділено не менше 10 квадратних метрів;
  • робота закладів громадського харчування в аеропорту;
  • робота магазинів продовольчої групи, аптек, зоомагазинів, магазинів побутової хімії та торгівлі квітами. Максимальна кількість відвідувачів - не більше одного покупця на 20 квадратних метрів;
  • робота історико-культурних заповідників, суб’єктів господарювання, пов’язаної з виробництвом аудіовізуальних творів, зокрема здійснення кіно- та відеозйомки;
  • робота закладів громадського харчування в готелях з 6 ранку до 11-ї години дня. Разом з тим, обмежень для замовлення їжі в номер за годинами немає.

Також у місті продовжуть працювати продуктові ринки, а от ярмарки на період локдауну заборонені.

Кафе, ресторани, а також торгівля непродовольчою групою товарів може відбуватись лише із здійсненням адресної доставки замовлень та замовлень на винос.

Транспорт у Києві також продовжує працювати, але в режимі спецперевезень. Тож, для того, щоб скористатися громадським транспортом пасажирові необхідно мати спецперепуску, а також паспорт. Приміський транспорт курсує без перепусток. Обмежень на залізниці та авіаперевезень наразі немає.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, як отримати спецперепустку на транспорт у Києві.

Зазначимо, у перший день жорсткого локдауну у Києві утворилися значні затори на дорогах, а вартість таксі підскочила місцями втричі.

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