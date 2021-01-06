Чи буде локдаун в Україні: що відомо
Посилення карантину з 8 січня можуть скасувати. Інформація про можливий перегляд рішення щодо локдауну з'явилася на тлі зниження захворюваності коронавірусом в останні кілька тижнів. Обговорення цього питання в уряді ще триває. Всі подробиці на даний момент - в матеріалі РБК-Україна.
Чи скасують локдаун із 8 січня
Остаточне рішення влади про терміни введення додаткових обмежень буде озвучено 7 січня. Співрозмовник РБК-Україна в Офісі президента повідомив, що зараз ретельно аналізується статистика по хворим COVID-19.
У Кабінеті міністрів також обговорюють можливість перегляду посилення карантину. При цьому в уряді відзначили, що консенсусу з цього питання в команді влади немає.
Раніше в ряді ЗМІ з'явилася інформація, що через істотне зниження числа хворих карантин можуть перенести на кінець січня, оскільки в цей період крім COVID-19 прогнозується сезонний спалах грипу.
Степанов про скасування карантину
Міністерство охорони здоров'я продовжує наполягати на необхідності введення додаткових обмежень в раніше встановлені Кабміном терміни з 8 до 25 січня.
Глава МОЗ Максим Степанов виступив проти перенесення карантину і проти його скасування. Він заявив, що щодня в країні фіксується по 5-7 тисяч інфікованих коронавірусом, а помирає близько 200 осіб.
Також за його словами, після новорічних свят кількість випадків COVID-19 буде зростати, що збільшить навантаження на медичну систему. Міністерство заздалегідь попереджало про жорсткий карантин, і бізнес до нього готовий.
Локдаун 2021: що буде заборонено
9 грудня 2020 року Кабінет міністрів прийняв рішення про посилення обмежень відразу після новорічних свят. Жорсткий карантин через коронавірус має бути оголошений з 00:00 8 січня до 00:00 25 січня. На цей період буде заборонено:
- відвідування закладів освіти (крім дитсадків);
- проведення всіх масових заходів (розважальних, спортивних, культурних, соціальних та ін.);
- робота кафе, ресторанів та інших закладів громадського харчування (за винятком доставки та замовлень на винос);
- робота ТРЦ, непродовольчих магазинів та ринків;
- проведення різдвяних ярмарків;
- робота закладів у сфері побутового обслуговування населення;
- прийом відвідувачів у закладах культури (кінотеатри, театри, музеї та ін.);
- діяльність фітнес-центрів, спортзалів, басейнів;
- робота об'єктів розміщення, крім готелів і реабілітаційних центрів.
Під час жорсткого карантину продовжить працювати громадський транспорт з обмеженням кількості пасажирів. Також буде дозволена робота продуктових магазинів, аптек, банків, пошти, автозаправок і СТО. Перукарні та салони краси зможуть обслуговувати клієнтів тільки за попереднім записом.
Нагадаємо, в Міністерстві охорони здоров'я уточнили перелік товарів, які буде дозволено продавати під час локдауну. Це продукти харчування, ліки і медпрепарати, засоби гігієни та зв'язку, ветпрепарати, корми для тварин, насіння і засоби захисту рослин. Крім того, Кабмін пізніше доповнив список дозволених товарів засобами побутової хімії та пресою.