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Якщо не буде нових штамів: Ляшко розповів, коли чекати нову хвилю COVID-19

Автор: Дмитро Левицький

Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко розповів, коли в Україні буде нова хвиля коронавірусу. За його словами, зростання нових випадків COVID-19 прогнозується на осінь-зиму.

Про це він розповів на брифінгу для журналістів.

"Ми прогнозуємо, що потенційно, якщо не буде жодних додаткових мутацій вірусу, то зростання може бути в осінньо-зимовий період, як у грипу та грипоподібних захворювань. Тому закликаємо всіх, до кого дійшла черга, йти і робити щеплення", - сказав міністр.

Ляшко також пояснив, чому зараз в Україні послаблюють карантинні обмеження. За його словами, якщо затягнути з жорсткими обмеженнями, то їх перестануть дотримуватися.

Нагадаємо, у Київській школі економіки попередили, що нова хвиля коронавірусу може початися вже влітку, якщо в Україні почне поширюватися штам "Дельта".

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