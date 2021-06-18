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Если не будет новых штаммов: Ляшко рассказал, когда ждать новую волну COVID-19

Автор: Дмитрий Левицкий

Министр здравоохранения Виктор Ляшко рассказал, когда в Украине будет новая волна коронавируса. По его словам, рост новых случаев COVID-19 прогнозируется на осень-зиму.

Об этом он рассказал на брифинге для журналистов.

"Мы прогнозируем, что потенциально, если не будет никаких дополнительных мутаций вируса, то рост может быть в осенне-зимний период, как у гриппа и гриппоподобных заболеваний. Поэтому призываем всех, до кого дошла очередь, идти и делать прививку", - сказал министр.

Ляшко также объяснил, почему сейчас в Украине ослабляют карантинные ограничения. По его словам, если затянуть с жесткими ограничениями, то их перестанут соблюдать.

Напомним, в Киевской школе экономики предупредили, что новая волна коронавируса может начаться уже летом если в Украине начнет распространяться штамм "Дельта".

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КоронавирусВиктор ЛяшкоМинистерство здравоохранения Украиныпрогноз