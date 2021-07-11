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Стало відомо, коли вакцина Johnson & Johnson з'явиться в Україні

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Україна, Неділя 11 липня 2021 00:52
Стало відомо, коли вакцина Johnson & Johnson з'явиться в Україні Фото: Ігор Кузін, головний санітарний лікар України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталья Скороход

Вакцина від коронавірусу Janssen (Johnson & Johnson) з'явиться в Україні ще не скоро. Про це розповів головний санітарний лікар України Ігор Кузін.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Україна 24.

За словами Кузіна, Україна зараз веде переговори щодо вакцини Johnson & Johnson, яку зареєструвало Міністерство охорони здоров'я. Однак розраховувати на те, що вона скоро з'явиться в Україні, поки не варто.

"Є кілька проблем. По-перше, Johnson & Johnson – це єдина вакцина з одноразовим введенням. У цьому її привабливість, тому що дуже багато країн хочуть отримати однодозну вакцину, її дуже швидко можна використовувати. На жаль, сам виробник виробляє доволі невелику кількість, і тому ми зараз лише ведемо перемовини щодо постачання таких вакцин в Україну", - сказав Кузін.

Він також зазначив, що в Україні вже 390 осіб отримали вакцину Johnson & Johnson. Це стало можливим для співробітників однієї з приватних компаній, вакцинацію яких профінансували США.

"Ми вже маємо досвід, коли за рахунок США приватна компанія вакцинувалася вакциною Johnson&Johnson на території країни. Це близько 390 людей, які отримали таку вакцину, і зараз перемовини ведуться", - розповів Кузін.

Нагадаємо, в Україні вакцина Pfizer вже стала доступна в центрах масової вакцинації. Першим містом, яке отримало цю вакцину, став Чернігів.

Раніше повідомлялося, що китайська вакцина CoronaVac ефективна 83,5%. Про це говорять дослідження, проведені в Туреччині.

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