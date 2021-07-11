Стало відомо, коли вакцина Johnson & Johnson з'явиться в Україні
Вакцина від коронавірусу Janssen (Johnson & Johnson) з'явиться в Україні ще не скоро. Про це розповів головний санітарний лікар України Ігор Кузін.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Україна 24.
За словами Кузіна, Україна зараз веде переговори щодо вакцини Johnson & Johnson, яку зареєструвало Міністерство охорони здоров'я. Однак розраховувати на те, що вона скоро з'явиться в Україні, поки не варто.
"Є кілька проблем. По-перше, Johnson & Johnson – це єдина вакцина з одноразовим введенням. У цьому її привабливість, тому що дуже багато країн хочуть отримати однодозну вакцину, її дуже швидко можна використовувати. На жаль, сам виробник виробляє доволі невелику кількість, і тому ми зараз лише ведемо перемовини щодо постачання таких вакцин в Україну", - сказав Кузін.
Він також зазначив, що в Україні вже 390 осіб отримали вакцину Johnson & Johnson. Це стало можливим для співробітників однієї з приватних компаній, вакцинацію яких профінансували США.
"Ми вже маємо досвід, коли за рахунок США приватна компанія вакцинувалася вакциною Johnson&Johnson на території країни. Це близько 390 людей, які отримали таку вакцину, і зараз перемовини ведуться", - розповів Кузін.
Нагадаємо, в Україні вакцина Pfizer вже стала доступна в центрах масової вакцинації. Першим містом, яке отримало цю вакцину, став Чернігів.
Раніше повідомлялося, що китайська вакцина CoronaVac ефективна 83,5%. Про це говорять дослідження, проведені в Туреччині.