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Чи буде Україна купувати вакцину Jansen: відповідь МОЗ

Автор: Марія Кучерявець

Україна не укладала контрактів на отримання вакцини Janssen (Johnson & Johnson) від коронавірусу. Це пов’язано, зокрема, з тим, що компанія виробляє наразі невелику кількість препаратів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв’ю "Радіо Свобода" головного санітарного лікаря Ігоря Кузіна.

"Сподіваємося, що колись буде (ця вакцина в Україні - ред.). Це складні переговори, бо Johnson & Johnson виробляє доволі невеликі кількості вакцини та покриває потреби тільки кількох країн. Тому зараз немає контрактів і переговори з Україною, навіть попередні, вони в процесі", - сказав він.

Нагадаємо, раніше головний санлікар наголошував, що Україна веде переговори щодо вакцини Johnson & Johnson, яку зареєструвало Міністерство охорони здоров'я.

Однак розраховувати на те, що вона скоро з'явиться в Україні, поки не варто.

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ВакцинаціяУкраїнаКарантинМінстерство охорони здоров'я УкраїниКоронавірус