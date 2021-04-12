RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Чи продовжать локдаун у Києві: стало відомо, коли приймуть рішення

Автор: РБК-Україна

Локдаун в Києві діє до 16 квітня. Але вже цього тижня міська комісія вирішить, продовжувати його чи ні.

Про це на брифінгу заявив мер Києва Віталій Кличко.

"Обмеження "червоної зони" у столиці були оголошені до 16 квітня. Ми говоримо про те, що міська влада виходитиме виключно з епідеміологічної ситуації. В середу, 14 квітня, відбудеться засідання комісії з надзвичайними ситуаціями міста, де приймуть рішення про подальші кроки щодо карантинних обмежень в Києві", - заявив мер.

Нагадаємо, на час локдауна в Києві діють обмеження на громадський транспорт, який може перевозити пасажирів тільки зі спеціальними перепустками. Крім перепустки при собі треба мати посвідчення особи. Обмеження вже позначилися на роботі метро, ​​яке збільшило інтервал між поїздами до 2 хвилин через малий пасажиропотік.

Також в Києві діють інші карантинні заходи, такі як заборона на прийом відвідувачів в ресторанах, на роботу ярмарків і на масові заходи. РБК-Україна публікувало повний список обмежень.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Віталий КличкоКиївЛокдаун
Читайте також
Суми можуть ввести локдаун, але є умова
Прогноз погоди