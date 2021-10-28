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Чи працюватимуть дитсадки після посилення карантину в Києві: відповідь КМДА

Автор: Дмитрий Кузнецов

Київ з 1 листопада посилює карантин через погіршення ситуації з коронавірусом. Після переходу столиці в "червону" зону дитсадки продовжать працювати, але з дотриманням певних правил.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг мера Києва Віталія Кличка.

"Що стосується дитячих садків, то вони продовжують працювати, але дотримуючись правил червоної зони - за умови вакцинації 100% персоналу", - сказав Кличко.

Нагадаємо, після переходу Києва в "червону" зону карантину, зокрема, в торгові центри і громадський транспорт не пускатимуть без covid-сертифікатів.

Також повідомлялося, що київська міська державна адміністрація (КМДА) попросить Державну комісію з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій перевести столицю в "червону" зону карантину.

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