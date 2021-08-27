RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Чи будуть в Україні повторно вакцинувати від COVID: відповідь експерта

Автор: Уляна Безпалько

Наразі в Україні немає підстав для початку повторного курсу вакцинації від коронавірусу. Мова про повторне введення двох доз щеплення тим, хто раніше пройшов повний курс вакцинації.

Про це в коментарі РБК-Україна сказав голова Національної технічної групи експертів з питань імунопрофілактики при МОЗ Федір Лапій.

Наразі, за словами експерта, немає достатньої кількості наукових даних про необхідність повторного курсу вакцинації від коронавірусу.

"Що стосується повторного курсу вакцинації, то у нас про це ще менше наукових даних, ніж про необхідність третьої дози. Сьогодні у нас немає підстав для того, щоб починати повторний курс вакцинації. Ми можемо про це міркувати, але поки немає підтверджень, що це необхідно робити", - пояснив Лапій.

Нагадаємо, повний курс вакцинації від коронавірусу вже пройшли понад 3,4 млн українців. Вчора було встановлено новий добовий рекорд за кількістю щеплень від коронавірусу.

Читайте РБК-Україна в Google News
ВакцинаціяВакцина від коронавірусуКоронавірус