Чи будуть в Україні повторно вакцинувати від COVID: відповідь експерта

Наразі в Україні немає підстав для початку повторного курсу вакцинації від коронавірусу. Мова про повторне введення двох доз щеплення тим, хто раніше пройшов повний курс вакцинації.

Про це в коментарі РБК-Україна сказав голова Національної технічної групи експертів з питань імунопрофілактики при МОЗ Федір Лапій.

Наразі, за словами експерта, немає достатньої кількості наукових даних про необхідність повторного курсу вакцинації від коронавірусу.

"Що стосується повторного курсу вакцинації, то у нас про це ще менше наукових даних, ніж про необхідність третьої дози. Сьогодні у нас немає підстав для того, щоб починати повторний курс вакцинації. Ми можемо про це міркувати, але поки немає підтверджень, що це необхідно робити", - пояснив Лапій.