Бустерна чи додаткова доза COVID-вакцини: у чому різниця
В Україні минулого року почали робити щеплення бустерною та додатковою дозами вакцини від коронавірусу. В Міністерстві охорони здоров'я відповіли на головні питання, пов'язані з ними.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу МОЗ.
Для чого вони потрібні?
Додаткова доза - потрібна для того, щоб підтримати захист від коронавірусу людей, які мають супутні хвороби та проблеми з імунітетом.
Бустерна доза - потрібна для підсилення ефективності вакцин, яка знижується з часом у всіх вакцинованих людей.
Для кого призначені?
Додаткову дозу вакцини можуть отримати українці:
- з ВІЛ-інфекцією;
- раком крові;
- після трансплантації органів;
- після хіміотерапії чи лікування гормональними препаратами.
Бустерну дозу сьогодні можуть отримати:
- медичні працівники;
- співробітники будинків інтернатного типу.
Однак перелік тих, хто може отримати бустерне щеплення, будуть розширювати.
Який інтервал та які вакцини?
Додаткова доза вводиться у період від 28 днів до 3 місяців після другого щеплення від коронавірусу. Додаткове щеплення роблять тією ж вакциною, що й перші два. Також допускається змішування вакцин за затвердженими схемами.
Бустерна доза вводиться у період від 180 до 270 днів після другого щеплення. Бустерне щеплення роблять мРНК-вакцинами (Pfizer або Moderna). Допускається використання будь-якої іншої.
Чи продовжується дія сертифікату?
Термін дії сертифікату про вакцинацію не збільшується після введення додаткової дози.
Після бустерного щеплення термін дії сертифікату буде подовжуватися. Однак наразі в МОЗ не кажуть, на який саме термін.
Нагадаємо, в МОЗ розповіли алгоритм отримання додаткової дози вакцини.