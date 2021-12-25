ru ua
Сб, 25 грудня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Як отримати додаткове щеплення в Україні: алгоритм від МОЗ

Новость на русском →
Субота 25 грудня 2021 17:48
Як отримати додаткове щеплення в Україні: алгоритм від МОЗ Фото: міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Уляна Безпалько

Додаткову дозу вводять для підтримання належного захисту у людей, які страждають через важкі хвороби. Їх вакцинують близько через місяць після завершення основного курсу.

Про це в коментарі РБК-Україна розповів міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

За словами Ляшка, додаткову дозу вводять через 28 днів після завершення основного курсу вакцинації. Водночас це стосується людей, у яких через важкі хвороби не сформувався належний імунітет.

Хто може отримати додаткову дозу вакцини:

  • онкохворі люди;
  • ВІЛ-інфіковані люди;
  • люди які перенесли трансплантацію органів або ж стовбурових клітин;
  • люди, які страждають через аутоімунні захворювання та отримують імуносупресивну або ж імуномодулюючу терапію;
  • люди після хімієтерапії та променевої терапії;
  • люди, які отримували високі дози стероїдів за місяць до вакцинації.

При цьому якщо на момент вакцинації людина мала захворювання - вона має можливість звернутися за порадою до сімейного лікаря, аби він визначив, чи необхідна їй додаткова вакцинація. У разі схвалення - необхідно отримати направлення й звернутися з ним до найближчого пункту чи центру вакцинації, зазначив міністр.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко розкрив усі подробиці ревакцинації та додаткового щеплення.

Читайте РБК-Україна в Google News
Віктор Ляшко Коронавірус Вакцинація
Карантин
Карантин
Статистика по Україні
Статистика по Україні
Вакцинація від COVID-19
Вакцинація від COVID-19
Головне про коронавірус
Головне про коронавірус