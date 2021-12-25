Як отримати додаткове щеплення в Україні: алгоритм від МОЗ

Додаткову дозу вводять для підтримання належного захисту у людей, які страждають через важкі хвороби. Їх вакцинують близько через місяць після завершення основного курсу.

За словами Ляшка, додаткову дозу вводять через 28 днів після завершення основного курсу вакцинації. Водночас це стосується людей, у яких через важкі хвороби не сформувався належний імунітет.

Хто може отримати додаткову дозу вакцини:

онкохворі люди;

ВІЛ-інфіковані люди;

люди які перенесли трансплантацію органів або ж стовбурових клітин;

люди, які страждають через аутоімунні захворювання та отримують імуносупресивну або ж імуномодулюючу терапію;

люди після хімієтерапії та променевої терапії;

люди, які отримували високі дози стероїдів за місяць до вакцинації.

При цьому якщо на момент вакцинації людина мала захворювання - вона має можливість звернутися за порадою до сімейного лікаря, аби він визначив, чи необхідна їй додаткова вакцинація. У разі схвалення - необхідно отримати направлення й звернутися з ним до найближчого пункту чи центру вакцинації, зазначив міністр.