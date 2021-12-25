Як отримати додаткове щеплення в Україні: алгоритм від МОЗ
Додаткову дозу вводять для підтримання належного захисту у людей, які страждають через важкі хвороби. Їх вакцинують близько через місяць після завершення основного курсу.
Про це в коментарі РБК-Україна розповів міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.
За словами Ляшка, додаткову дозу вводять через 28 днів після завершення основного курсу вакцинації. Водночас це стосується людей, у яких через важкі хвороби не сформувався належний імунітет.
Хто може отримати додаткову дозу вакцини:
- онкохворі люди;
- ВІЛ-інфіковані люди;
- люди які перенесли трансплантацію органів або ж стовбурових клітин;
- люди, які страждають через аутоімунні захворювання та отримують імуносупресивну або ж імуномодулюючу терапію;
- люди після хімієтерапії та променевої терапії;
- люди, які отримували високі дози стероїдів за місяць до вакцинації.
При цьому якщо на момент вакцинації людина мала захворювання - вона має можливість звернутися за порадою до сімейного лікаря, аби він визначив, чи необхідна їй додаткова вакцинація. У разі схвалення - необхідно отримати направлення й звернутися з ним до найближчого пункту чи центру вакцинації, зазначив міністр.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко розкрив усі подробиці ревакцинації та додаткового щеплення.