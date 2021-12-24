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Бустерна доза має продовжувати термін дії COVID-сертифіката, - Кузін

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Київ, П'ятниця 24 грудня 2021 14:58
Бустерна доза має продовжувати термін дії COVID-сертифіката, - Кузін Фото: головний санітарний лікар Ігор Кузін (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Сергей Новиков

Бустерна доза вакцини від коронавірусу має продовжувати термін дії COVID-сертифіката. Але поки невідомо, на який саме термін.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю головного санітарного лікаря Ігоря Кузіна для "Укрінформу".

"Ревакцинальна доза вакцини, за логікою ЄС, повинна продовжувати термін дії сертифіката. Це зараз предмет переговорів, як це буде відображатися в "Дії", але бустерна доза повинна продовжувати дію сертифіката", - зазначив він.

За його словами, на сьогодні обговорюється питання того, на скільки буде продовжуватися COVID-сертифікат. При цьому він уточнив, що якщо мова йде про додаткову дозу для певних категорій, то в такому випадку сертифікат не буде продовжуватися.

"Третя додаткова доза вакцини проти COVID-19 вводиться для того, щоб сформувалася повноцінна імунна відповідь. Тому сертифікат не доцільно продовжувати, тому що, по суті, ми лише досягаємо того рівня імунітету, який заявлено в інструкції про використання вакцин, або під час клінічних досліджень", - додав Кузін.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Україна може скоротити термін дії COVID-сертифікатів за прикладом Євросоюзу з 12 до 9 місяців.

Міністерство охорони здоров'я вже дозволило бустерні дози, але поки тільки для медиків і працівників інтернатів.

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