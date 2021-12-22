Україна вводить бустерну дозу вакцини: для кого

Міністерство охорони здоров'я оголосило про запровадження в Україні ревакцинальної дози вакцини від коронавірусу. Її можна буде отримати через півроку після другого щеплення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на МОЗ .

Хто отримає бустерну дозу:

медпрацівники;

співробітники будинків інтернатного типу.

Отримати ревакцинальну дозу можна через щонайменше 6 місяців після другого щеплення від коронавірусу.

Бустерне щеплення будуть робити вакцинами Moderna та Comirnaty/Pfizer, незалежно від того, яким препаратом людина вакцинувалася до цього.

Що буде з COVID-сертифікатом

Як заявили в МОЗ, можливість згенерувати новий COVID-сертифікат після отримання бустерної дози з'явиться вже найближчим часом.