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Україна вводить бустерну дозу вакцини: для кого

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Україна, Середа 22 грудня 2021 20:24
Україна вводить бустерну дозу вакцини: для кого Фото: в Україні вводять ревакцинальну дозу вакцини (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

Міністерство охорони здоров'я оголосило про запровадження в Україні ревакцинальної дози вакцини від коронавірусу. Її можна буде отримати через півроку після другого щеплення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на МОЗ.

Хто отримає бустерну дозу:

  • медпрацівники;
  • співробітники будинків інтернатного типу.

Отримати ревакцинальну дозу можна через щонайменше 6 місяців після другого щеплення від коронавірусу.

Бустерне щеплення будуть робити вакцинами Moderna та Comirnaty/Pfizer, незалежно від того, яким препаратом людина вакцинувалася до цього.

Що буде з COVID-сертифікатом

Як заявили в МОЗ, можливість згенерувати новий COVID-сертифікат після отримання бустерної дози з'явиться вже найближчим часом.

Нагадаємо, раніше міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко заявляв, що Україна готова до запровадження бустерної вакцинації.

Додамо, наразі в Україні вже роблять третє щеплення від коронавірусу, але лише людям зі слабким імунітетом.

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