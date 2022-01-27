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Бустерні щеплення можуть скоротити госпіталізацію в Європі щонайменше на півмільйона, - ECDC

Автор: Іванна Шовкун

У Європейському центрі профілактики та контролю захворювань (ECDC) заявили, що бустерні дози вакцини від которавірусу можуть скоротити майбутні госпіталізації в Європі як мінімум на 500 тисяч. Це при тому, що у країнах поширюється штам "Омікрон".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

"Поточний прийом бустерної дози, досягнутий на початок січня, може скоротити майбутні госпіталізації через "Омікрон" на 500-800 тисяч у Європі", - заявили в ECDC.

Цифри охоплюють 27 країн ЄС, а також Норвегію, Ісландію та Ліхтенштейн.

В даний час близько 70% 450-мільйонного населення ЄС отримали дві дози вакцини проти COVID, і половина з них одержала бустерну дозу.

"Поширення бустерної програми на всіх раніше вакцинованих осіб може скоротити кількість госпіталізацій ще на 300-500 тисяч людей", - йдеться у повідомленні ECDC.

Нагадаємо, у період з 17 по 23 січня у світі зафіксували 21 362 288 нових випадків коронавірусу. Це найбільше випадків за тиждень, підтверджене початку пандемії.

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