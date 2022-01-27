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Бустерные прививки могут сократить госпитализацию в Европе минимум на полмиллиона, - ECDC

Автор: Иванна Шовкун

В Европейском центре профилактики и контроля заболеваний (ECDC) заявили, что бустерные дозы вакцины от которавируса могут сократить будущие госпитализации в Европе как минимум на 500 тысяч. Это при том, что в странах распространяется штамм "Омикрон".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

"Текущий прием бустерной дозы, достигнутый к началу января, может сократить будущие госпитализации из-за "Омикрона" на 500-800 тысяч в Европе", - заявили в ECDC.

Цифры охватывают 27 стран ЕС, а также Норвегию , Исландию и Лихтенштейн .

В настоящее время около 70% 450-миллионного населения ЕС получили две дозы вакцины против COVID, и половина из них получила бустерную дозу.

"Распространение бустерной программы на всех ранее вакцинированных лиц может сократить число госпитализаций еще на 300-500 тысяч человек", - говорится в сообщении ECDC.

Напомним, в период с 17 по 23 января в мире зафиксировали 21 362 288 новых случаев коронавируса. Это наибольшее количество случаев за неделю, подтвержденное с начала пандемии.

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