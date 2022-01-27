Бустерные прививки могут сократить госпитализацию в Европе минимум на полмиллиона, - ECDC

"Текущий прием бустерной дозы, достигнутый к началу января, может сократить будущие госпитализации из-за "Омикрона" на 500-800 тысяч в Европе", - заявили в ECDC.

Цифры охватывают 27 стран ЕС, а также Норвегию , Исландию и Лихтенштейн .

В настоящее время около 70% 450-миллионного населения ЕС получили две дозы вакцины против COVID, и половина из них получила бустерную дозу.

"Распространение бустерной программы на всех ранее вакцинированных лиц может сократить число госпитализаций еще на 300-500 тысяч человек", - говорится в сообщении ECDC.