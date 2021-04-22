Частина нової партії вакцин AstraZeneca піде на друге щеплення, - Степанов

"Певну частину, невеличку частину (партії вакцини AstraZeneca південнокорейського виробництва - ред.), ми використаємо для другого щеплення. Це в нас припадає на останні дні травня. Це ті громадяни, які робили щеплення в лютому. Тобто з 23 травня ми будемо робити другу дозу", - уточнив Степанов.

Міністр запевнив, що вакцини з нової партії такі самі, як і ті, якими робили щеплення раніше. Різниця лише в тому, що препарат зроблено на різних виробничих майданчиках.

"Це один і той самий продукт. Просто він виробляється на різних майданчиках", - наголосив Степанов.