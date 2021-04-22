Часть новой партии вакцин AstraZeneca пойдет на вторую прививку, - Степанов

Часть вакцин AstraZeneca южнокорейского производства, партию которой должны доставить завтра утром, пойдет на введение с 23 мая второй дозы тем, кто уже сделал прививку вакциной Covishield индийского производства. Эти препараты являются полностью взаимозаменяемыми.
Об этом в эфире "Украина 24" сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.
"Определенную часть, небольшую часть (партии вакцины AstraZeneca южнокорейского производства - ред.) мы используем для второй прививки. Это у нас приходится на последние дни мая. Это те граждане, которые делали прививки в феврале. То есть с 23 мая мы будем делать вторую дозу", - уточнил Степанов.
Министр заверил, что вакцины из новой партии такие же, как и те, которыми делали прививки раньше. Разница лишь в том, что препарат сделан на различных производственных площадках.
"Это один и тот же продукт. Просто он производится на разных площадках", - подчеркнул Степанов.
Напомним, очередная партия вакцины AstraZeneca будет доставлена в Украину завтра утром в 8:45. Ее доставят в киевский аэропорт"Жуляны". По словам Степанова, вакцина будет распределена по регионам. Нею будут вакцинировать людей старше 60.
Отметим, завтра должны прибыть 367 тысяч доз вакцины AstraZeneca южнокорейского производства. До этого ее зарегистрировали в Украине, а поставка ожидалась сегодня, 22 апреля.
Также стало известно, что Украина ведет переговоры о закупке вакцин против COVID-19 в рамках общеевропейского договора. Обсуждают дополнительный заказ 1,2 млн доз вакцины AstraZeneca.