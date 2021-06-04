Приватні лікарні та ФОПи можуть стати пунктом щеплення: у МОЗ роз'яснили алгоритм

Куди подавати заявку

Медзаклади та ФОПи, які хочуть долучитися до кампанії вакцинації, повинні подати відповідну заявку до підрозділу охорони здоров’я обласних чи Київської міської держадміністрацій. У заявці потрібно обов'язково вказати:

хто відповідатиме за запис на вакцинацію та облік залишків вакцин;

актуальні номери телефонів реєстратур.

Що робити потім

Якщо ви отримали позитивне рішення, то ОДА чи КМДА звернуться в МОЗ з проханням включити медзаклад чи ФОП до переліку надавачів медпослуг, залучених до вакцинації.

ОДА та КМДА подають списки в міністерство з 25 по 30 число місяця. Після цього МОЗ верифікує дані та затверджує оновлений перелік надавачів медпослуг.

Якщо підрозділи не схвалили заявку, то медзаклади та ФОПи можуть звернутися напряму до МОЗ. Після цього міністерство проведе додаткові консультації з надавачем послуг та відповідним підрозділом.