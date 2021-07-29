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У Чехії можуть ввести додаткову відпустку для вакцинованих

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Чехія, Четвер 29 липня 2021 15:36
У Чехії можуть ввести додаткову відпустку для вакцинованих Фото: у Чехії можуть ввести додаткову відпустку для вакцинованих (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Прем'єр-міністр Чехії Андрій Бабіш запропонував надати два додаткові дні оплачуваної відпустки всім працівникам, які вакцинувалися від коронавірусу. Зокрема, для працівників державної адміністрації, Міністерства, вчителів чи поліцейських.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Euractiv.

За словами прем'єра, уряд хоче мотивувати жителів країни до вакцинації, для чого нещодавно ввів призи та конкурси для людей, які прищеплюються в нових центрах вакцинації великих містах, де більше не потрібна реєстрація.

Уряд закликає всіх глав міністерств надати два вихідних всім працівникам, які покажуть сертифікат COVID-19. Сюди входитимуть всі, хто був щеплений з січня.

Нагадавши, у Чехії з 1 серпня пом'якшать частину карантинних обмежень.

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