У Чехії суд скасував масочний режим всупереч вимогам МОЗ

Верховний суд Чехії скасував обов'язкове носіння масок в країні незважаючи на занепокоєння Міністерства охорони здоров'я. Позов проти МОЗ надійшов від людини з інвалідністю, яка заявила про порушення своїх прав.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Seznam Zprávy .

Рішення суду передбачає, що носити маски буде необов'язково в магазинах, громадському транспорті та ресторанах. Воно набуде чинності через три дні після того, як МОЗ Чехії ознайомиться з документом.

"Якщо відповідач (Міністерство охорони здоров'я, - ред.) не в змозі виконати вимоги закону про пандемію щодо обґрунтування вжитих надзвичайних заходів, попри неодноразові закиди з боку суду, завдання суду - скасувати такий захід за неможливістю перегляду або визнати його незаконним, якщо термін її дії вже закінчився", - заявив суддя Верховного суду.

При цьому в МОЗ заявили, що вимога носити маски в громадських місцях є абсолютно необхідним, оскільки в Чехії ще не достатній рівень вакцинації і поширюються різні штами коронавірусу.

Видання зазначає, що позов до Верховного суду подав громадянин Чехії з інвалідністю. Він страждає захворюванням дихальних шляхів, і стверджує, що за станом здоров'я не може носити маску.

При цьому МОЗ не вніс його захворювання в список винятків, яким дозволено не носити захисну маску.

Водночас в МОЗ Чехії стверджують, що використання маски не обмежує надходження кисню в організм. За словами міністра Адама Войтеха, у зв'язку з пандемією, недоречно робити ніяких винятків.