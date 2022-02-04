Чехія знімає всі обмеження для невакцинованих від COVID-19

Уряд Чехії з 9 лютого послаблює карантинні обмеження. Зокрема, в Чехії скасують заборону на відвідування громадських місць для невакцинованих від коронавірусу жителів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг прем'єр-міністра Чехії Петра Фіали.

"Враховуючи поточний розвиток епідеміологічної ситуації, уряд з 9 лютого скасує обов'язок пред'являти сертифікат вакцинації або лікарську довідку про перенесене захворювання при вході в ресторани, підприємства сфери послуг, а також на культурні та спортивні заходи", - сказав він.

За словами Фіали, наступним кроком уряду на шляху до нормального життя стане скасування масового тестування на робочих місцях і в школах. Цю норму планують скасувати з 18 лютого.