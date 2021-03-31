RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

У Черкасах не будуть закривати ТРЦ та парки навіть у разі посилення карантину

Автор: Анастасія Рокитна

У Черкасах ситуація з коронавірусом контрольована. Втім, навіть у разі посилення карантину закривати парки та торгові центри не будуть.

Про це мер Черкас Анатолій Бондаренко заявив в інтерв'ю місцевому виданню RegioNews.

Бондаренко також зазначив, що закриття маленьких крамничок, де відвідувачів буває до 10 осіб на день, на ситуацію ніяк не вплине, якщо є великі супермаркети.

"Ситуація контрольована. Звичайно, будемо вживати обмеження, але керуватимемося, насамперед, здоровим глуздом. Не будемо забороняти людям відвідувати парки і торгові центри", - заявив він.

За його словами, місцева влада не може собі дозволити знову недоотримати до бюджету 200 чи 100 млн гривень.

Нагадаємо, у Черкасах не планують посилювати карантин за рекомендацією обласної влади.

Раніше повідомлялось, що в понеділок, 22 березня, у Черкаській області посилили карантинні обмеження. Місцева влада таким чином хоче виключити попадання регіону в "червону" зону.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України КарантинЧеркасиТРЦпарк
Читайте також
В Ужгороді підприємці вийшли на мітинг проти обмежень "червоної" зони
Херсонська область наближається до "помаранчевої" зони карантину, - ОДА
Прогноз погоди