Чернігів планує з п'ятниці посилити карантин

У Чернігові планують ввести посилені карантинні обмеження з п'ятниці. Сьгодні буде засідання міської комісії з техногенно-екологічної безпеки.

Засідання відбудеться орієнтовно о 15 чи 16 годині дня, зазначив міський голова.

"Пропоную визначитися з обмежувальними заходами, які я пропоную ввести не з понеділка, а з п’ятниці, з завтрашнього дня. У зв’язку з надзвичайно серйозним приростом кількості хворих, які знаходяться в наших лікарнях - їх уже більше 230", - заявив він.

Атрошенко раніше говорив, якщо буде 230 госпіталізованих хворих з підтвердженим діагнозом, в місті будуть посилювати карантин.

"Скажемо так: крайня цифра, коли ми однозначно будемо вводити більш жорсткі обмеження - це 270 госпіталізованих хворих з підтвердженим діагнозом", - заявив він.