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Чернігів планує з п'ятниці посилити карантин

Новость на русском → Чернігів, Четвер 25 березня 2021 13:56
Чернігів планує з п'ятниці посилити карантин Фото: люди в масці (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

У Чернігові планують ввести посилені карантинні обмеження з п'ятниці. Сьгодні буде засідання міської комісії з техногенно-екологічної безпеки.

Про це заявив мер міста Владислав Атрошенко, передає прес-служба міської ради.

Засідання відбудеться орієнтовно о 15 чи 16 годині дня, зазначив міський голова.

"Пропоную визначитися з обмежувальними заходами, які я пропоную ввести не з понеділка, а з п’ятниці, з завтрашнього дня. У зв’язку з надзвичайно серйозним приростом кількості хворих, які знаходяться в наших лікарнях - їх уже більше 230", - заявив він.

Атрошенко раніше говорив, якщо буде 230 госпіталізованих хворих з підтвердженим діагнозом, в місті будуть посилювати карантин.

"Скажемо так: крайня цифра, коли ми однозначно будемо вводити більш жорсткі обмеження - це 270 госпіталізованих хворих з підтвердженим діагнозом", - заявив він.

Нагадаємо, у ОДА заявили, що Чернігівська область перебуває за крок до “червоної” зони.

Зазначимо, Черкаська та Миколаївська області увійшли до "червоної зони".

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