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Чернігів ввів обмеження на вакцинацію жителів інших областей

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Чернігів, Неділя 18 липня 2021 02:42
Чернігів ввів обмеження на вакцинацію жителів інших областей Фото: вакцинація вакциною Pfizer в COVID-центрах в Чернігові (facebook.com/Владислав Кухар)
Автор: РБК-Україна

Чернігів ввів обмеження на вакцинацію жителів інших областей. Їм можна буде вакцинуватися лише в останню годину роботи пунктів вакцинації, за умови наявності вакцини та відсутності охочих чернігівчан.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Suspilne.

"Вакцину бачать для Чернігова та Чернігівської області. Люди можуть вакцинуватися там, де підписана сімейна декларація з лікарем, у себе в регіонах. МОЗ дозволило використовувати вакцину Pfizer у всіх пунктах масової вакцинації в Україні", - прокоментував головний лікар міської лікарні №2 Владислав Кухар.

За його словами, до Чернігова щепитися вакциною Pfizer приїзджають люди з Києва, Кропивницького, Броварів, Черкас. На вулицях стоять черги бажаючих вакцинуватися довжиною в кілька метрів.

Нагадаємо, Чернігів став першим містом в Україні, де прищеплювали вакциною Pfizer в пунктах масової вакцинації. Всього в Чернігові з четверга працює 5 центрів масової вакцинації. На вихідних вакцину Pfizer можна отримати в ТРЦ "Цум" і "Голлівуд" з 10:00 до 16:00. Центри вакцинації на Шерстянці і Масанах працюватимуть з 9: 00 до 15: 00, там також прищеплюють Pfizer. Щепитися Короноваком на вихідних можна в будівлі Деснянської районної ради з 9:00 до 15:00.

Раніше ми повідомляли, що вакцина Pfizer стала доступною в центрах covid-вакцинації.

Також стало відомо, коли вакцина Johnson & Johnson з'явиться в Україні.

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