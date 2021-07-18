Чернигов ввел ограничения на вакцинацию жителей других областей. Им можно будет вакцинироваться только в последний час работы пунктов вакцинации, при условии наличия вакцины и отсутствия желающих черниговчан.

"Вакцину виделяют для Чернигова и Черниговской области. Люди могут вакцинироваться там, где подписана семейная декларация с врачом, у себя в регионах. МОЗ позволило использовать вакцину Pfizer во всех пунктах массовой вакцинации в Украине", - прокомментировал генеральный директор городской больницы №2 Владислав Кухарь.

По его словам, в Чернигов прививаться вакциной Pfizer приезжают люди из Киева, Кропивницкого, Броваров, Черкасс. На улицах стоят очереди желающих вакцинироваться длиной в несколько метров.

Напомним, Чернигов стал первым городом в Украине, где прививали вакциной Pfizer в пунктах массовой вакцинации. Всего в Чернигове с четверга работает 5 центров массовой вакцинации. На выходных вакцину Pfizer можно получить в ТРЦ "Цум" и "Голливуд" с 10:00 до 16:00. Центры вакцинации на Шерстянке и Масанах будут работать с 9: 00 до 15: 00, там также прививают Pfizer. Прививаться Короноваком на выходных можно в здании Деснянского районного совета с 9:00 до 15:00.